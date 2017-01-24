Жители новостройки в Смиловичах жалуются на качество воды

24 Января 2017 15:25

Пить или не пить? Почти год жители новостройки в Смиловичах обращаются к коммунальным службам с жалобами на качество воды. Ржавая жидкость с неприятным запахом не устраивает жителей городского поселка. Хозяева квартир ежемесячно вынуждены менять фильтры для очистки воды и приобретать питьевую в магазинах. Репортаж из Смиловичей Натальи Кузьмицкой.

Даже собака отказывается пить. Однако семья Андрея Щербачени с двумя маленькими детьми уже год вынуждена пользоваться водой, которая имеет неприятный запах и цвет. Даже принимать душ невозможно, что и говорить о приготовлении еды.

Как и Андрей Щербаченя, Нина Мелешко заселилась в новостройку по улице Кирова в прошлом году. С того времени молодая семья вынуждена тратить средства на фильтры, которых не хватает даже на месяц, и на бытовую химию - для очистки сантехники.

По данным местной санслужбы, употреблять воду можно без риска для здоровья, предварительно прокипятив ее. А чтобы смело пить сырую, хозяева ищут другие варианты добычи качественной жидкости.

Вопрос обеспеченности питьевой водой жильцы дома решают ежедневными хождениями к колонке, а это примерно полкилометра в одну сторону. Назад уже с нагрузкой, обычно по 6 литров в каждой руке.

С бутылками к колонке ходят жильцы не только 56-го дома, но и соседних улиц. Кстати, качество воды - вопрос, актуальный для многих населенных пунктов Червенского района. Во взятых пробах, по результатам лабораторных проверок, высокое содержание железа.

Новые скважины и станции обезжелезивания смогут обеспечить качественной, без дополнительных примесей, водой жителей Смиловичей и других населенных пунктов. Если их возведут согласно плану, то через два года вода наконец будет соответствовать своему названию - питьевая.