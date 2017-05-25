Жители Мозырского района протестуют против сдачи Припяти в аренду

23 Мая 2017 21:31

Жители Мозыря и Мозырского района активно протестуют против того, чтобы Припять сдавали в аренду. Речь идет об участке в 91 километр и более 300 гектаров прилегающих территорий. Рыбаки опасаются, что с приходом арендатора возможность рыбачить станет только платной. Но местные власти уверяют, что учитывали интересы всех. Аукцион по сдаче в аренду отрезка Припяти состоялся. Ольга Холодович - подробнее.

Охранять свою реку от арендаторов жители Балажевичей готовы всей деревней. Сейчас постоянно собираются на берегу. Новость о том, что Припять сдают в аренду, для сельчан стала шоком. Но сдаваться они не собираются. Несмотря на то, что аукцион уже состоялся.

Против аренды Припяти не только сельчане, но и жители Мозыря. А активно собирают подписи под обращением к властям - их уже более пяти тысяч. Еще две - тысячи в электронной петиции. По мнению мозырянина Дмитрия Богачева, возмущает не только то, что реку сдают в аренду, но и что не прислушиваются к общественному мнению.

Дмитрий Богачев, житель г. Мозыря: "Всю рыбу выловим, деньги заберем и т.д. Почему не было проведено информирование? Почему не дают высказать мнение и в дебатах как-то? Подготовьте. Зачем так резко?".

Представители власти в свою очередь отмечают, что у реки должен быть хозяин. Припять уже сдавали в аренду с 2001 по 2014 год. Правда, договор был расторгнут в связи с расформированием предприятия. Претендент на роль арендатора в этот раз один - местное общество охотников и рыболовов. Именно они предложили оптимальные условия и пообещали не ограничивать доступ к воде.

Владимир Белорусов, охотовед Мозырской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов: "Для граждан Мозыря и Мозырского района бесплатный лов рыбы будет осуществляться как с берега, так и с маломерных судов, до 5 крючков и вылов рыбы до 5 кг разрешенными способами рыболовства бесплатно. Что касается интенсивного рыболовства, то для граждан района будет 20% от стоимости".

Сергей Дылюк, зампредседателя Мозырского райисполкома: "Исполком постарался соблюсти интересы всех граждан. И тех, кто любит рыбачить, и тех, кто переживает за реку. И тех, кто хотят приобретать свежую рыбу в магазинах. Проект договора, который будет подписываться, очень жесткий для арендатора, в данном случае за несоблюдение он может быть расторгнут".

Кстати, помимо льгот для местных жителей победитель аукциона должен будет заниматься и воспроизводством рыбы, борьбой с браконьерами и благоустройством прилегающей территории.

Это сейчас здесь ничего не говорит о том, что у реки появился новый хозяин. Но уже к концу года арендатор обещает, что на Припяти появятся все удобства - подходы к воде, мангалы, беседки.

Несмотря на состоявшийся аукцион и принятое решение, любители рыбной ловли сдаваться не собираются. Планируют обратиться с петициями в профильное министерство.