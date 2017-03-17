Жители Беларуси часто обращаются на горячую линию с жалобами на дороги

17 Марта 2017 21:32

Дорожные войны. Жители Беларуси все чаще стали обращаться на горячую линию с жалобами на дороги. Где-то нельзя подъехать к собственному участку, а некоторые и вовсе не всегда могут выйти из собственного дома. В первую очередь, жалуются жители белорусских деревень. Самые проблемные участки в районах, пострадавших от урагана 2016-го. Казалось бы, последствия давно устранены, но остались дороги, испорченные лесовозами. Кто должен их ремонтировать, узнала Юлия Гризунт.

Михаил Семижон живет в деревне Кулешовка уже три года. И все это время он борется за проезд к своему собственному участку. Но пока что машину приходится оставлять на половине пути к дому.

Михаил говорит, что готов сам заплатить за материалы и за технику. Только вот права он на это не имеет, когда-то 12 метров около дома принадлежали его отцу, сейчас они, так называемый, хозяйственный проезд. То есть принадлежат сельсовету. А значит заниматься их благоустройством самостоятельно категорически запрещено. Причем, нельзя даже засыпать первые весенние лужи.

А здесь, в деревне Новая Нива, из "принятых мер" пока что только запрещающий знак, согласно которому сюда не может заехать грузовой транспорт с весом более 60-ти тонн. Хотя, по словам жителей, даже половина такой массы губительна для дороги. К слову, и он появился в деревне совсем недавно.

После урагана в 2016-м лесовозы ходили прямо по главной дороге деревни Новая Нива. Ее длина примерно километр. Теперь сюда проехать не может ни скорая, ни милиция, ни даже, порой, сами местные жители.

Раньше здесь были объездные дороги, но теперь их вспахали и, не говоря уже о трудностях проезда, даже пешком пройти, например, к речке или к лесу, невозможно. Так соседняя деревня становится отнюдь не ближайшей.

В райисполкоме утверждают, что сложные времена для жителей Новой Нивы уже позади.

Сергей Пилинога, заместитель председателя Червенского райисполкома по строительству и ЖКХ: "Червенским райисполкомом решениями от 1 марта и 9-го было указано на недостаточность лесхозов по обеспечению ремонтно-восстановительных работ для обеспечения жизнедеятельности населения. Мы приняли такое решение и хотя бы немного снизили интенсивность потока грузового транспорта".

Сейчас прорабатывается вопрос о полном восстановлении дорог в деревне Новая Нива. И это только частный случай. Последствия стихии сменили уже искусственные разрушения - от людских рук и машинных колес. И сегодня на карте белорусских дорожников к восстановлению остаются сотни деревень по всей нашей стране.