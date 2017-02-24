Общество
24 Февраля 2017 15:39
Житель Узды собрал в своем доме более сотни раритетных часов
Кабинетные, настенные, маятниковые и с кукушкой. Житель Узды собрал в своем доме более сотни раритетных часов. В коллекции модели со всех заводов Советского Союза, марки "Янтарь", "Молния", "Заря", "Победа"... Коллекционер Александр Кистанов не только собирает, но и придает новую жизнь механизмам, которые, на первый взгляд, время свое отработали. Поэтому почти все часы из его коллекции идут.
Подробнее об Александре Кистанове и его коллекции часов смотрите в воскресенье в 12:10 в программе "Новости. Центральный регион".
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