Житель Молодечно нашел необычное применение автохламу

6 Февраля 2017 15:26

В качестве эксперимента инженер-любитель соединил кузов старого "москвича" с двигателем "фольксвагена". Получилась машина-амбифия - она легко преодолевает ямы и даже не тонет. В этом убедился и наш корреспондент Ян Пашкевич.

Футуристичная машина-трансформер от руля до гусениц - инженерная импровизация жителя Молодечно Юрия Пидгаецкого. Без схем и чертежей образ металлического кентавра автор олицетворял в металлоломе. Кузов - от старого "москвича", а вот детали для брутальной обуви машины - гусениц - Юрий собирал вручную.

Как и автор, этот луноход легких путей искать не будет. Импульс движения гусеницам придают специальные звезды - они же главные мускулы машины. Колес же у механической многоножки шесть - они не соединены с двигателем, и таким образом машина едет, будто на роликах.

У машины есть даже небольшой "подвал". В этом герметичном отсеке мастер установил двигатель от старого "фольксвагена". Таким образом внедорожник не боится утонуть. Посадка у "мини-бульдозера" достаточно высокая, а поэтому для водителя экстрим начинается буквально с порога машины.

Конечно же, самое главное, для чего мы приехали - провести испытания машины в полевых условиях. Кстати, попасть внутрь авто также не очень просто.

Старый автохлам стал для Юрия чем-то вроде конструктора - несколько лет подряд мастер собирал из него детские гоночные карты и мотоциклы. Сейчас же инженер-любитель мечтает собрать собственный небольшой вертолет.