Житель Глуска получил серебряную кнопку от YouTube

11 Марта 2017 21:18

Житель Глуска Алексей Рудой неожиданно стал самым известным человеком в райцентре. Ведь он получил одну из престижных наград самой популярной сети YouTube - серебряную кнопку. Более 100 тысяч подписчиков и 20 миллионов просмотров собрали его видеоролики, в которых Алексей выступает в роли изобретателя, способного, например, из старенького мотоцикла "Днепр" собрать чоппер или смастерить кузнечный молот. Популярность видеоблогера растет в Сети с каждым часом. В мастерской, где рождаются ноу-хау, побывала и съемочная группа АТН.

Рассказывает Андрей Ястребов. Для небольшого городка Глуск всемирное признание земляка стало событием. Ведь до этого райцентр мог похвастаться замороженными ягодами, о производстве которых знали далеко за океаном. Теперь здесь живет и популярный видеоблогер.

Конечно, вся эта история не была бы возможна, если бы не профессия Алексея Рудого - электрик. По будням он на частном деревообрабатывающем предприятии, в свободное время - в мастерской.

За что бы не брался Алексей, все теперь снимает на видео. И как разобранный им старенький мотоцикл "Днепр" превратился в настоящий чоппер, подаренный затем по случаю.

Вторым крупным проектом Алексея Рудого стал самодельный кузнечный молот. Собрав его, мастер начал целую серию станков. А в Интернете запустил свой видеоблог "Простые штуки". И каждый день тысячи просмотров. Такой популярности мастер не ожидал.

Дальше - больше. Мастер выковал меч из подшипника с гравюрой своего блога. Появилась целая серия видеороликов "Тачку на прокачку" с советами и рекомендациями автомобилистам. И даже придумал, как сделать вечный диск на болгарку.

Кстати, обзавелся изобретатель и необычным другом – вороном Гошей, который стал прилетать к мастерской Алексея Рудого. Десятки тысяч лайков в видеоблоге досталось и птице.

Около 100 видеороликов и более 20 млн. просмотров на канале. Алексей Рудой оказался самым популярным видеоблогером в Могилевской области.

Теперь "серебряная кнопка" на почетном месте у мастера. И первая награда за труды. Как говорит сам Алексей Рудой, это только начало. Сейчас он работает над совершенствованием освещения в помещениях. Вместе с друзьями разрабатывает концепцию съемок. Подписчики ее уже ждут.