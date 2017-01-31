31 Января 2017 15:20

Клининговые компании или местные ЖЭУ? Жильцы многих столичных многоэтажек не довольны чистотой в подъездах. В прошлом году тендер на уборку лестничных площадок в трех районах Минска - Ленинском, Московском и Советском - выиграли две клининговые компании. Они и должны были следить за порядком в домах. На практике "чистый" эксперимент не оказался удачным, и оплачивать такие некачественные услуги жильцы не согласны. В ситуации разбирался Ян Пашкевич.

Три уборки вместо 10 в месяц - жильцы столичной пятиэтажки уверены, что работники клининговой компании к их подъезду доходят не так часто, как требует график. Некоторые жильцы даже взялись за благоустройство своих лестничных площадок самостоятельно.

В ответственной за этот дом клининговой компании признают, зима действительно создала дополнительные трудности и даже после утренней уборки нередко вечером от нее не остается и следа. Потому после каждого визита уборщика жильцы подъезда должны оценить выполненную работу и подписать соответствующий документ.

Клининговая компания отвечает за чистоту подъездов в домах Ленинского района столицы вот уже как полгода. Раз в три дня специалисты предприятия должны убирать лестничные площадки. По графику 8 раз в месяц подметают и дважды моют пол. Но зимой этого недостаточно.

Как можно заметить, в этом подъезде уборку сделали буквально несколько часов назад, но по графику, работ на сегодня не было запланировано. Как нам пояснили в клининговой компании, при наличии мусора в подъездах уборщиков можно вызвать дополнительно.

Большое количество таких не запланированных экспресс-уборок не позволяет качественно убирать почти 600 домов района, а потому, чтобы сохранить качество услуг, в компании решили отказаться от 75% подъездов. Уже завтра здесь снова начнут работать местные ЖЭУ.

Не подготовленной к таким объемам работ оказалась и еще одна компания, которая отвечала за чистоту в Московском и Советском районах. Раньше предприятие занималось уборкой офисов и не имело опыта работы в жилых домах.

При этом целиком от работы с жилыми многоэтажками в частных компаниях не отказываются - они уже даже создали собственные диспетчерские службы, которые работают в том числе и через единственный контакт-центр жилищно-коммунального хозяйства 115 бел. Но сейчас условия для участия в тендере на право убирать подъезды станут более жесткими.