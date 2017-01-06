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Жильцы минского зоопарка перешли на хвойную диету
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9 Января 2017 15:20

Жильцы минского зоопарка перешли на хвойную диету

Богатые витаминами еловые лапки – одно из любимых лакомств коз, ланей и оленей. Хвойные блюда по душе пришлись даже африканским верблюдам. Кстати, передавать в зоопарк новогодние деревья приглашают и минчан - жители столицы уже сдали на корм свыше сотни живых елок. Натуральные елки в зоопарке принимают каждый день, кроме выходных. Только предварительно дерево необходимо очистить от праздничной мишуры.

  

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