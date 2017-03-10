Общество
12 Марта 2017 15:10
Жилой дом со встроенным детским садом начали строить в Гомеле
Первый в Беларуси жилой дом со встроенным детским садом начали строить в Гомеле. Здание будет состоять из 10 этажей, первый из которых займет дошкольное учреждение. Оно будет рассчитано на 60 мест – это три группы. Спроектированы спальные комнаты, столовая, залы для занятий музыкой и гимнастикой. Рядом игровая площадка. Проект экономнее, чем строить детсад отдельно. И решит проблему нехватки таких учреждений в новых микрорайонах Гомеля.
Строительство объекта планируют завершить к концу года. Если опыт встроенных детских садов оправдает себя, то такие появятся и в других регионах Беларуси.
Другие новости
12.03.2017 15:08 / Общество Главные темы недели в "Главном эфире"
12.03.2017 09:07 / Общество В Беларуси сегодня прогнозируют дожди и мокрый снег
11.03.2017 21:21 / Общество Человеческие возможности безграничны
11.03.2017 21:18 / Общество Житель Глуска получил серебряную кнопку от YouTube
11.03.2017 21:12 / Общество На водоемах в Сенненском и Ивацевичском районах зафиксированы случаи массовой гибели рыбы
11.03.2017 15:14 / Общество Необычный творческий эксперимент воплотили жители деревни Ветрино
11.03.2017 12:07 / Общество Главные темы недели в "Главном эфире"
11.03.2017 12:06 / Общество В Беларуси изменились цены на автомобильное топливо
11.03.2017 09:08 / Общество На смену комфортной весенней погоде в выходные придут дожди с мокрым снегом
11.03.2017 09:02 / Общество Традиционно горячие дискуссии в "Клубе редакторов" в новое эфирное время
10.03.2017 21:25 / Общество Наступление весны буквально парализует жизнь одного из районов Гродно
10.03.2017 21:15 / Общество Традиционно горячие дискуссии в "Клубе редакторов" в новое эфирное время
10.03.2017 21:10 / Общество Ориентиры белорусского государства - человек и социальная справедливость
10.03.2017 19:07 / Общество В Беларуси стартовала акция "Мы - граждане Беларуси"
10.03.2017 18:45 / Общество В каждом районе Минска появятся новые флористические композиции
10.03.2017 15:31 / Общество Модный показ в детском саду
10.03.2017 15:25 / Общество Для общественного транспорта появится более 80 километров выделенных полос
10.03.2017 15:21 / Общество Неустойчивая погода прогнозируется в выходные