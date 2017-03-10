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Жилой дом со встроенным детским садом начали строить в Гомеле
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12 Марта 2017 15:10

Жилой дом со встроенным детским садом начали строить в Гомеле

Первый в Беларуси жилой дом со встроенным детским садом начали строить в Гомеле. Здание будет состоять из 10 этажей, первый из которых займет дошкольное учреждение. Оно будет рассчитано на 60 мест – это три группы. Спроектированы спальные комнаты, столовая, залы для занятий музыкой и гимнастикой. Рядом игровая площадка. Проект экономнее, чем строить детсад отдельно. И решит проблему нехватки таких учреждений в новых микрорайонах Гомеля.

Строительство объекта планируют завершить к концу года. Если опыт встроенных детских садов оправдает себя, то такие появятся и в других регионах Беларуси.

  

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