Жилищно-коммунальная сфера остается самой злободневной для белорусов

2 Июня 2017 21:13

Свидетельство тому - звонки, поступающие на горячую линию Агентства теленовостей. Этой темы касается каждый второй из них. Отдельной строкой капитальный ремонт. Как правило, у жильцов возникают вопросы по поводу того, что отремонтируют рабочие, а что придется делать за свой счет. А еще не всегда устраивает качество ремонта. Наша съемочная группа пообщалась с такими людьми.

Пройти по лестнице, не споткнувшись, и элементарно выбросить мусор в мусоропровод в столичном доме на улице Янки Мавра невозможно ни в одном подъезде. Эти дыры - следствие капитального ремонта.

Еще не так давно этот дом был похож на соседний. Его жильцы признаются: в квартирах было холодно, промерзали стены, а где-то даже была плесень. Сейчас его утеплили, причем, двенадцатисантиметровой шубой. Но это чуть ли не единственное преимущество капремонта.

А еще рабочие заменили электропроводку и трубы, отремонтировали крышу. Но, пожалуй, этот тот самый случай, когда делали, что называется, не для себя. Лариса Костаненко в этом доме прожила почти всю свою жизнь. Говорит: это самое плачевное состояние, в котором его видела.

Кроме того, стены начали напоминать новогоднюю елку с гирляндами — электрические провода свисают сверху. Краской, которой красили потолки, залили полы и трубы. Двор и вовсе был полуразрушенным все полтора года, пока длился капремонт.

Капитальный ремонт, считают жильцы, должен делаться качественно и масштабно, ведь с таким подходом до следующего ремонта дом, которому уже почти полвека, может не дожить.

На паспорте объекта стоит дата окончания капремонта 31 мая. Но пока здесь сделано еще не все. Главное - не проложены кабели, благодаря которым дом подключат к новой электрощитовой. Это в жилищно-коммунальной службе обещают сделать до середины июня, а претензии по поводу испорченного предлагают выставлять подрядчикам.

Как новый дом уже не будет никогда, жильцы это понимают. Как и то, что если бы все сразу рабочие делали качественно, переделывать было бы не нужно. А значит не нужно было бы и тратить бюджетные деньги. На капремонт одного дома было выделено 900 тысяч рублей.