Жертв нечеловеческой жестокости вспоминали в Красном Береге

3 Мая 2017 21:05

Они стали донорами крови для солдат вермахта. А затем были замучены и сожжены. Жертв нечеловеческой жестокости вспоминали сегодня в Красном Береге. Здесь во время Великой Отечественной находился концлагерь, в котором дети были донорами для раненых немецких солдат. Из двух тысяч узников концлагеря выжить удалось лишь единицам.

Ольга Холодович о том, что нельзя забыть. Это завещание маленькая узница Катя Сусанина написала своему отцу. Девочка знала, что уже никогда его не увидит. Как, впрочем, и другие дети, которые оказались жертвами короткого детства. Концлагерь в Жлобинском районе еще называют детской Хатынью.

В Красном Береге немцы основали детский донорский лагерь. Здесь забирали кровь для раненых немецких солдат и офицеров. А тела маленьких погибших доноров сжигали.

Первая группа крови, положительный резус-фактор и славянская внешность. В лагерь смерти Красный Берег немцы отбирали малышей. До сих пор точно неизвестно, сколько детей стали его узниками. По разным данным, до двух тысяч. Выжить удалось единицам.

Один из них - Анатолий Чайковский. Бывший узник в концлагерь попал в 10 лет. Горе, страх, голод и долгожданное освобождение только в 1944. Сюда приходит не часто. Но, говорит, с той, не по-детски тяжелой болью живет каждый день, всю свою жизнь.

Людмила Мелащенко 10 лет назад провела здесь свою первую экскурсию. Еще до официального открытия мемориала. С тех пор их было у нее около тысячи. Сегодня эта страница истории войны стала ее личным переживанием. Равнодушных здесь не было никогда.

На этом белом корабле надежды - десятки имен детей, погибших в концлагерях. Рядом яркие цветные рисунки - цветы, птицы и принцесса. Тот другой мир, который, несмотря ни на что, смогли сохранить те, кто оказался на коротком берегу детства.