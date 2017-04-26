Женщина стала жертвой телефонных аферистов

26 Апреля 2017 15:15

Реальные деньги за нереальные услуги. Накануне, как сообщили в МВД, в милицию за помощью обратился минчанин. Он рассказал, что его мать стала жертвой телефонных аферистов. Женщине позвонили и сообщили, что ее сын стал участником ДТП, в котором пострадал человек. Последнему нужна помощь медиков и реабилитация. На лечение необходимы деньги, а виновному грозит даже уголовное преследование. Но проблему решить можно, перечислив деньги, 2 тысячи долларов, на указанный счет.

Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: "Испуганная женщина одолжила деньги у соседей и перечислила на указанные счета. Вернувшись, мужчина узнал о случившемся и сообщил в правоохранительные органы. В настоящее время сотрудники столичной милиции устанавливают местонахождение злоумышленника. Известно, что абонентский номер, с которого поступил звонок, зарегистрирован в Литве".

По словам правоохранителей, подобные аферы не редкость. Хотя схема работы в последнее время изменилась: ранее мошенники предлагали личную встречу, теперь сообщают номер счета.