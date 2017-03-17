Женщин года Беларуси чествуют в Минске

18 Марта 2017 15:00

Самые обаятельные, привлекательные и успешные! Женщин года Беларуси в эти минуты чествуют в Минске.

На вершине оказались более 40 дам из полутысячи кандидаток. Среди обладательниц почетного звания - представительницы разных профессий: от медицинских работников до руководителей предприятий. За вклад в науку, развитие села, культуру и воспитание детей награды вручали в 6 номинациях.

Женщинами года стали представительницы различных регионов страны. Напомним, республиканский конкурс проводится уже 9-й год подряд.