Жанна Тищенко проконсультировала по правовым и юридическим вопросам

16 Февраля 2017 15:04

Личный прием сегодня провела и начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации Президента. Жанна Тищенко не только разъясняла нормы Декрета № 3, но и консультировала по правовым и юридическим вопросам.