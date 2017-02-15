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Жанна Тищенко проконсультировала по правовым и юридическим вопросам
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16 Февраля 2017 15:04

Жанна Тищенко проконсультировала по правовым и юридическим вопросам

Личный прием сегодня провела и начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации Президента. Жанна Тищенко не только разъясняла нормы Декрета № 3, но и консультировала по правовым и юридическим вопросам.

  

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