Общество
16 Февраля 2017 15:04
Жанна Тищенко проконсультировала по правовым и юридическим вопросам
Личный прием сегодня провела и начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации Президента. Жанна Тищенко не только разъясняла нормы Декрета № 3, но и консультировала по правовым и юридическим вопросам.
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