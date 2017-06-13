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Зеленая сеть велотропинок в центральном регионе в этом году превысит 300 километров
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13 Июня 2017 18:43

Зеленая сеть велотропинок в центральном регионе в этом году превысит 300 километров

Тем, кто предпочитает активный отдых, предлагают составить свой веломаршрут по Минской области. В этом году зеленая сеть велотропинок в центральном регионе превысит 300 километров. Проехать живописными маршрутами можно в Мядельском и Воложинском районах. Для удобства туристов создали виртуальные карты достопримечательностей и красивых мест. Активно к велодвижению присоединяются и агроусадьбы - создают мастерские и парковки.

Леса центрального региона привлекают туристов экстремальными ландшафтами. В области созданы три трассы для велогонок - с преодолением лесных яров, холмов и иных препятствий.

  

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