Здание эксплуатационного персонала третьей линии метро готово к вводу

28 Апреля 2017 15:18

Полностью готов к вводу один из первых объектов третьей линии метро - здание эксплуатационного персонала подземки. Разместятся здесь инженеры, слесари, механики и служба безопасности. На завершающей стадии и возведение станции "Кузнечная Слобода". Вскоре здесь начнут оформление декораций. Почти завершено и обустройство вестибюля на станции "Вокзальная". Практически оформлены и платформы.

Третью - зеленую - ветку Минского метро возводят в круглосуточном режиме. Как ожидается, первые четыре станции примут пассажиров через 2 года.