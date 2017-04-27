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Здание эксплуатационного персонала третьей линии метро готово к вводу
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28 Апреля 2017 15:18

Здание эксплуатационного персонала третьей линии метро готово к вводу

Полностью готов к вводу один из первых объектов третьей линии метро - здание эксплуатационного персонала подземки. Разместятся здесь инженеры, слесари, механики и служба безопасности. На завершающей стадии и возведение станции "Кузнечная Слобода". Вскоре здесь начнут оформление декораций. Почти завершено и обустройство вестибюля на станции "Вокзальная". Практически оформлены и платформы.

Третью - зеленую - ветку Минского метро возводят в круглосуточном режиме. Как ожидается, первые четыре станции примут пассажиров через 2 года.

  

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