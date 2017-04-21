21 Апреля 2017 15:16

Рабочая суббота для желающих поработать. Завтра жителей Минска и центрального региона приглашают на общереспубликанский субботник. Принять участие можно и по месту жительства: привести в порядок собственный двор и улицу. Заработанные во время масштабной акции средства по традиции пойдут на реставрацию и восстановление историко-культурных ценностей и подготовку детских оздоровительных лагерей к новому сезону. Между тем работы по наведению порядка в центральном регионе начались намного раньше.

Антонина Станкевич продолжит. Окончательный пункт назначения - Любанский район. Однако маршрут получается непредсказуемым. По дороге осмотр Узденского, Копыльского, Солигорского, Слуцкого. Останавливаются там, где виден невооруженным глазом непорядок.

Такие, казалось бы, мелочи портят общую картину. Правда, есть объекты, где к порядку относятся ответственно. На этом молочнотоварном комплексе идет строительство нескольких новых помещений для животных. Они будут и оборудованы соответственно.

Накануне общереспубликанского субботника такой осмотр территорий делается неслучайно. Обращают внимание и на состояние полей, и молочнотоварных комплексов, и дорог - как оживленных трасс, так и проселочных.

Традиционно апрель считается месяцем генеральной уборки. Завтра массовые мероприятия по наведению чистоты пройдут в каждом населенном пункте области. Люди не только уберут свои дворы, улицы и города, но и поучаствуют в строительстве социально значимых объектов.

Все заработанные во время субботника средства пойдут на благоустройство детских оздоровительных лагерей - скоро начнется сезон летних каникул - и на реконструкцию историко-культурных памятников. Их в центральном регионе немало.

В прошлом году в субботнике приняли участие более трех миллионов человек. А это почти каждый третий житель страны. В этом году ждут не меньше.