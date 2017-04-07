Завтра Вербное воскресенье. Милиция усиливает меры безопасности

8 Апреля 2017 15:13

Впереди Вербное воскресенье. Оно предваряет страстную неделю и Пасху. В эти дни милиция усиливает меры безопасности и напоминает: в общественных местах запрещено появляться в нетрезвом состоянии и проносить опасные предметы. Места богослужений заранее осмотрят саперы. При необходимости в церквях и костелах будет введен пропускной режим с использованием металлодетекторов. Особое внимание уделят и дорожной обстановке. В связи с увеличением трафика ГАИ разработала специальные карты, где указаны наиболее удобные маршруты для передвижений по городу. Напомним, в этом году католики и православные отмечают свой главный праздник — Пасху — в один день, 16 апреля.