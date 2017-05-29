Завтра у школьников столицы пройдет последний звонок

29 Мая 2017 15:18

И накануне наградили лучших активистов Белорусского республиканского союза молодежи. Грамоты и подарки получили участники конкурсов и социальных проектов, представители волонтерских отрядов.

Активисты Союза молодежи в течение года участвуют в социальных проектах и организуют благотворительные акции - восстанавливают исторические памятники, помогают пожилым и детям-сиротам.