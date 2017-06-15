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Завтра решить проблемные вопросы помогут прямые телефонные линии
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16 Июня 2017 07:16

Завтра решить проблемные вопросы помогут прямые телефонные линии

Они работают в Минске и областях каждую субботу с девяти утра до полудня. Очередная связь пройдет 17 июня. На вопросы ответят заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами.

  

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