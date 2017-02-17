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17 Февраля 2017 07:05

Завтра решить проблемные вопросы белорусам помогут прямые телефонные линии

Они продолжат работу в Минске и областях. Задать вопросы можно с 9 утра до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами.