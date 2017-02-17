Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Завтра решить проблемные вопросы белорусам помогут прямые телефонные линии
Общество
RSS
Завтра решить проблемные вопросы белорусам помогут прямые телефонные линии
Скачать Поделиться

17 Февраля 2017 07:05

Завтра решить проблемные вопросы белорусам помогут прямые телефонные линии

Они продолжат работу в Минске и областях. Задать вопросы можно с 9 утра до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами.  

Другие новости

В выходные - снег с дождем У выхадныя - снег з дажджом 17.02.2017 08:08 / Общество В выходные - снег с дождем
Открыты для обращений Адкрытыя для зваротаў 16.02.2017 21:00 / Общество Открыты для обращений

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =