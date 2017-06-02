2 Июня 2017 15:27

Погода в первые выходные июня будет совсем не летней. Завтра ночью в столице и Минской области возможны заморозки до минус 2. Холодная погода сохранится и днем. А вот осадков не прогнозируется. В воскресенье немного потеплеет. Дневная температура воздуха максимально прогреется до 24-х градусов, в столице 20 с плюсом.

Татьяна Четырко, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии: "В субботу в области повышенного атмосферного давления дожди прекратятся. Ветер ослабеет, но будет достаточно прохладно. В ночные часы плюс 1-6, ожидаются заморозки. В дневные часы плюс 12-17. А в дневные часы в воскресенье в республику будут поступать более теплые воздушные массы с юго-запада Европы, и дневные максимумы повысятся до плюс 19-24, а по юго-западу будет до 28-ми".

Погода вновь ухудшится в начале следующей недели. Днем пройдут дожди с грозами. Они будут сопровождаться порывистым ветром.