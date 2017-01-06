Завтра морозы начнут отступать

9 Января 2017 19:12

Пятый день под знаком оранжевой опасности. Сильные морозы не выдерживают не только люди, но и энергосистемы.

В столице за минувшие сутки за медицинской помощью с переохлаждениями и холодовыми травмами обратились 12 человек. В Минской области таких 13, включая ребенка. Кроме того, в морозные дни увеличивается число пожаров.

Только в Минской области с начала года спасатели зафиксировали 49 происшествий и 10 за последние сутки. Один человек погиб. Наиболее частая причина ЧП - неправильная эксплуатация печей и отопительных котлов.

Морозы начнут отступать уже завтра, однако белорусов ждет новое испытание снегом, метелью и порывистым ветром. Столбики термометров установятся на отметке минус 5-10 градусов, ближе к выходным станет еще теплее - около нуля.