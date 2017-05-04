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Завтра днем воздух прогреется до +20
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5 Мая 2017 15:26

Завтра днем воздух прогреется до +20

Продолжительные майские выходные начнутся с теплой погоды. Завтра днем воздух прогреется до +20. А с понедельника резкое похолодание, в прогнозах сильные дожди и даже мокрый снег. Дневная температура в начале следующей недели не превысит 9 градусов тепла. Тем не менее столица вслед за Минской областью завершает длительный обогревательный сезон. Сегодня отключат тепло в жилых домах, завтра - в социальных объектах.

  

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