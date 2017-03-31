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Завтра днем по столице до 20 тепла
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1 Апреля 2017 15:08

Завтра днем по столице до 20 тепла

В Беларусь пришла пусть немного капризная, но настоящая весна. Ожидается переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Ночью воздух прогреется до 6 градусов (ожидается слабый туман), а уже завтра днем по столице до 20 тепла. В Бресте столбики термометров поднимутся к отметке 23 градуса.

  

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