1 Апреля 2017 15:08

В Беларусь пришла пусть немного капризная, но настоящая весна. Ожидается переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Ночью воздух прогреется до 6 градусов (ожидается слабый туман), а уже завтра днем по столице до 20 тепла. В Бресте столбики термометров поднимутся к отметке 23 градуса.