8 Мая 2017 09:02

Всего лишь день остается до главного майского праздника. Завтра Беларусь отметит 72-ую годовщину Великой Победы.

Подготовка к празднованию в самом разгаре. В Минске продолжаются репетиции концерта телепроекта "Площадь Победы". Торжество обещает быть действительно масштабным. В мероприятии задействовано 850 человек. Кульминацией концерта станет красочное 3D-шоу. Маппинг-проекцию с ключевыми моментами Великой Отечественной - от обороны Брестской крепости до освобождения Минска - покажут на зданиях сразу за монументом Победы. Музыкальная часть концерта - за Президентским оркестром Беларуси. Завершится программа "Площадь Победы" праздничным фейерверком в 23:00.

За прямой трансляцией телепроекта можно будет наблюдать и в эфире телеканала "Беларусь 1" в 21:30.