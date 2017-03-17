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Заводской район встречает день рождения
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17 Марта 2017 18:48

Заводской район встречает день рождения

Ему сегодня 79! Заводской район с размахом встречает день рождения. Фольклорные ансамбли представили музыкально-танцевальную программу, под открытым небом развернулась праздничная ярмарка, а для маленьких жителей проводилась контактная выставка животных. Кстати, один из старейших районов столицы - Заводской - считается ее промышленным сердцем и занимает 16% промышленного производства в городе.

Сейчас в районе ведется реконструкция неврологического отделения 5-й клинической городской больницы и 25-й столичной гимназии. А в эти минуты почетными грамотами и благодарностями поздравляют самых талантливых и трудолюбивых жителей района.  

  

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