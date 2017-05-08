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Завершит торжественные мероприятия 9 мая концерт телепроекта "Площадь Победы"
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8 Мая 2017 12:05

Завершит торжественные мероприятия 9 мая концерт телепроекта "Площадь Победы"

Его репетиция состоялась накануне. Торжество обещает быть действительно масштабным. В мероприятии задействовано 850 человек. Кульминацией станет красочное 3D-шоу. Маппинг-проекцию с ключевыми моментами Великой Отечественной - от обороны Брестской крепости до освобождения Минска - покажут на зданиях сразу за монументом Победы. Музыкальная часть концерта - за Президентским оркестром Беларуси. Завершится программа "Площадь Победы" праздничным фейерверком в 23:00. Прямая трансляция телепроекта на "Беларусь 1" - начало в 21:30.

 

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