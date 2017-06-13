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Завершилось общественное обсуждение декрета "О госрегулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения"
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13 Июня 2017 19:10

Завершилось общественное обсуждение декрета "О госрегулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения"

Как сообщили в Национальном центре правовой информации, за месяц на портал pravo.by поступило 600 предложений. В целом общество поддерживает сокращение мест, свободных для курения, и приравнивание электронных систем к обычным сигаретам. Это означает, что после вступления декрета в силу запрещается их реклама и продажа в открытом виде, как и продажа тем, кому нет 18-ти лет.

Уже завтра все предложения и замечания по антитабачному декрету отправят в Совмин и Администрацию Президента. К концу недели они поступят и к разработчикам - в Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Минздрав.

  

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