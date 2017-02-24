Общество
25 Февраля 2017 12:07
Завершается Масленичная неделяПять дней пекли блины и прощались с зимой. У славян завершается Масленичная неделя перед Великим постом, которую издревле называют Масляно-сырной или Прожорливой. По всей Беларуси проходят фольклорные фестивали под открытым небом. В Музее народной архитектуры и быта, где по традиции ладят самые колоритные и массовые фольклорные шоу, сейчас работает наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).
Другие новости
25.02.2017 09:33 / Общество Продолжают работу прямые телефонные линии в Минске и областях
25.02.2017 09:29 / Общество О главном за неделю – в "Главном эфире"
25.02.2017 09:26 / Общество Комплексная проверка боевой готовности продолжается в Белорусской армии
25.02.2017 09:22 / Общество "Клуб редакторов" в 9:10 на "Беларусь 1"
25.02.2017 09:00 / Общество Во всех славянских странах отмечают Масленицу
24.02.2017 21:10 / Общество Урочище Куропаты должно стать общенациональным мемориалом скорби и памяти
24.02.2017 21:05 / Общество Выявить излишние претензии и усовершенствовать надзорную деятельность
24.02.2017 18:43 / Общество Масленицу по старинным традициям сегодня провели студенты БГУ
24.02.2017 15:39 / Общество Житель Узды собрал в своем доме более сотни раритетных часов
24.02.2017 15:34 / Общество Масленичные гулянья пройдут в воскресенье во всех районах области
24.02.2017 15:31 / Общество Секция мужской спортивной гимнастики в Крупках готовит будущих чемпионов
24.02.2017 15:28 / Общество Школы Молодечненского и Слуцкого районов в этом году станут электронными
24.02.2017 15:25 / Общество Сырая и ветреная погода сохранится в столице на выходные
24.02.2017 15:19 / Общество В столице сегодня чествовали лучших сотрудников милиции
24.02.2017 15:12 / Общество Министерство связи Беларуси выпустило в обращение новый блок почтовых марок
24.02.2017 12:02 / Общество В Беларуси идет обсуждение проблемных вопросов в сфере предпринимательской деятельности
24.02.2017 08:04 / Общество Учебная аудитория в честь Владимира Мулявина
24.02.2017 07:07 / Общество Белорусы всю неделю отмечают Масленицу