22 Февраля 2017 21:23

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с наступающим праздником Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил всех военнослужащих страны.

Поздравление от Главы государства на торжественном собрании, посвященном празднику, зачитал Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась. Сегодня защитников Отечества чествовали во Дворце Республики. Несмотря на всю торжественность мероприятия, сами приглашенные называли эту встречу встречей без галстуков. Офицеры могли увидеться со своими сослуживцами, а также перенять опыт у главных гостей праздника - ветеранов Великой Отечественной войны. В кулуарах Дворца Республики собрались как нынешние защитника Отечества, так и те, кто десятилетия назад защищал рубежи страны.

Со сцены Дворца Республики защитников Отечества с профессиональным праздником поздравляли как артисты в погонах, так и звезды белорусской эстрады. Телеверсия торжественного собрания выйдет в эфир завтра на "Беларусь 1".



