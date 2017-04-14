Зарубежным туристам устраивают экскурсии на Минском тракторном заводе

18 Апреля 2017 15:20

Тысяча туристов за три месяца посетили Минский тракторный завод! Юбилейного тысячного экскурсанта объявят 26 апреля - ему вручат почетный сертификат посетителя МТЗ. За время проведения промышленных экскурсий предприятие посетили туристы из России, Украины, Казахстана, Германии, Нидерландов. В следующем месяце на заводе ждут группу из Испании и Норвегии. Надежда Сербиненко вместе с экскурсантами прошла туристическо-промышленный маршрут.

Эстонец Никола Менник – знаком с "Белорусом" очень хорошо. Недалеко от города Тарту мужчина имеет свой земельный надел - и во всех сельхозработах надежным помощникам выступает трактор белорусской сборки. Увидеть своими глазами, где и как делают "Белоруса", - давняя мечта гостя из Эстонии.

Именно эта туристическая группа из Эстонии на заводе уже второй раз. Первый визит состоялся 46 лет тому назад - тогда эстонские студенты проходили практику на МТЗ. Через много лет бывшие одногрупники решили еще раз побывать в Минске - и записались на промышленную экскурсию.

В мае на МТЗ приедет еще несколько туристических групп из Таллинна и Тарту.

Во время экскурсии организованные группы знакомятся со всеми тонкостями производства: от механического цеха, где изготавливают шестерни и валы, до корпуса сборки тракторов - главного конвейера предприятия. После - посещение выставки тракторов и знакомство как с первыми, так и с самыми современными моделями "Белоруса". В экспозиции есть и самые популярные среди туристов сельхозмашины.

Промышленный гигант ведет свою историю с 1946 года. Но распахнул двери для всех желающих тракторный завод только в начале нынешнего года. За это время предприятие посетили почти тысяча туристов. В планах - развивать новое направление.

Юбилейного, тысячного экскурсанта тракторного завода назовут 26 апреля - ему вручат почетный сертификат посетителя МТЗ и эксклюзивный подарок - мини-копию знаменитого "Белоруса".