"Зарница" объединила почти сто столичных школьников

8 Июня 2017 18:47

Урок мужества для будущих защитников. Лесной массив в микрорайоне Уручье на две недели стал полосой препятствий.

По извилистым дорожкам проложен экстремальный маршрут для участников военно-патриотической игры "Зарница". Вместе с юными курсантами квест прошел и Ян Пашкевич.

Лесной спринт по партизанским дорожкам да еще с полным походным комплектом - с первых дней каникул такой солдатский фитнес объединил почти сто столичных школьников на традиционной игре "Зарница".

Чтобы не потерять свой маршрут среди деревьев, юные следопыты имеют только компас и собственные знания навигации, а вот дополнительные сложности создает не только лесной ландшафт, но и искусственные препятствия.

Экстремальная полоса - демо-версия тренировок профессиональных солдат. Только чтобы преодолеть болото, бурную реку или незаметно проскользнуть между ловушками, ребятам надо задействовать и фантазию для эффекта полного погружения.

Почти десяток лесных испытаний на двухкилометровом маршруте не просто силовые головоломки. Так, чтобы преодолеть импровизированное болото, пригодятся и подручные средства - доски, а вот чтобы не затронуть "веревочную сигнализацию", надо быть ловким.

Такая экстремальная лесная навигация для отряда из десяти новобранцев 110-й столичной школы превратилась в спортивное хобби. Боевой кросс с препятствиями пробежали почти за полчаса.

Когда-то игра "Зарница" объединяла тысячи школьников со всего Советского Союза. Как и десятилетия назад, сегодня такая полевая военная экспресс-академия продолжает знакомить ребят с героическим прошлым наших предков, а также дает первый урок мужества для будущих защитников.

Лес в микрорайоне Уручье станет спортивным экостадионом и на следующей неделе - тогда лесными дорожками мужества пробегут уже ученики старших классов.