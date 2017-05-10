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Заметает май
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10 Мая 2017 15:03

Заметает май

Заметает май: буквально в эти минуты Минск засыпает снегом. Такая погода никак не характерна для конца весны. По словам синоптиков, такое бывает раз в несколько десятков лет. Этой ночью температурные рекорды побиты по северо-востоку. Так, в Березинском заповеднике было минус 4,5 градуса. Это при том, что среднесуточная температура ниже климатической нормы на 7-9 пунктов. Впрочем, завтра также обещают далеко не майскую погоду. Ночью заморозки до минус 3-х. Днем также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега и всего 5-10 градусов тепла.

Погреться не удастся и в квартирах: отопление начали отключать еще неделю назад. Не стали переносить и отключения горячей воды. В Мингорисполкоме решили действовать по ранее озвученному графику, несмотря на многочисленные обращения горожан.

  

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