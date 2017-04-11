Заместитель Генсека ООН пообщался с первым заместителем министра МВД Беларуси

13 Апреля 2017 12:04

Заместитель Генсека ООН сегодня пообщался с первым заместителем министра МВД Беларуси Иваном Подгурским. Милиция активно участвует в госпрограмме "Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси" на 2016-2020 годы. Обеспечивается беспрепятственный доступ людей к диагностике, лечению и социальной защите в связи с заболеванием. Работа проводится в медподразделениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях совместно с Минздравом. Мишель Сидибэ подчеркнул, что считает уникальным столь тесное и продуктивное межведомственное взаимодействие. Этот опыт может быть полезен и другим странам.