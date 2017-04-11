Заместитель Генерального секретаря ООН посетил ГУ РНПЦ "Мать и дитя"

12 Апреля 2017 19:05

Современное медицинское оборудование и квалифицированные акушеры как в лучших клиниках мира. Так сегодня сказал о белорусском научно-практическом центре "Мать и дитя" заместитель Генерального секретаря ООН Мишель Сидибе, посетивший медучреждение. Он отметил, что наша страна по многим показателям, особенно в сфере охраны материнства и детства, занимает высокие позиции в мире. Например, близкая к нулю младенческая смертность. Также во время визита была затронута тема передачи ВИЧ и других болезней от матери к ребенку. Исполнительный директор ЮНЭЙДС поздравил представителей Минздрава с исключительным показателем по этой проблеме — в прошлом году Беларусь получила сертификат ВОЗ, подтверждающий элиминацию в нашей стране.

Мишель Сидибе, заместитель Генерального секретаря ООН, второй исполнительный директор ЮНЭЙДС:

"Вы знаете, я не удивлен, увидев вашу клинику. Ведь Беларусь одна из стран, близких к достижению Целей тысячелетия ООН. В вашей стране одни из лучших показателей в обеспечении материнского и младенческого здоровья. И я вижу, что это благодаря технологиям и профессионализму врачей".

Константин Вильчук, директор ГУ РНПЦ "Мать и дитя":

"Мы, конечно же, отлично выглядим по сравнению со всеми странами СНГ, Евросоюза. Мы достигли этих показателей благодаря господдержке. Мы достигли этих показателей благодаря приоритету службы охраны материнства и детства в нашей отрасли, а также организационным технологиям по оказанию помощи в нашей стране".

Во время экскурсии по центру "Мать и дитя" Мишель Сидибе побывал в операционных, палатах совместного пребывания, также посетил отделение, где шанс на жизнь дают малышам, родившимся преждевременно.