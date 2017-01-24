Законопроект по агроэкотуризму обсуждали эксперты в Воложинском районе

24 Января 2017 21:21

Один из самых резонансных законопроектов - по агроэкотуризму - сегодня вновь обсуждали эксперты в Воложинском районе. Сразу поясним: основная загвоздка не в разрешении или запрете на проведение свадеб (что больше всего возмущает интернет-сообщество), а в искажении или даже подмене понятия "агроусадьба". Госконтролем выявлены серьезные нарушения. Кредиты и налоговые льготы получены под развитие сельского туризма, а на деле просто коттедж на сутки, ресторан или придорожный сервис. А это совершенно другие нормы и ставки. Как стало известно нашим журналистам, проект указа по совершенствованию агротуризма находится в стадии завершения. Не исключено, что в течение месяца документ подпишут. Сейчас главная задача - найти золотую середину. С одной стороны, сохранить развитие сельского туризма, с другой - исключить необоснованные льготы для его владельцев на кредиты и налоги.

Влада Карницкая продолжит. Уже после Анатолий Ганец вместе со своей семьей из города переехал в Воложинский район. Идею создания этой агроусадьбы мужчина вынашивал несколько лет. До воплощения ее в жизнь путешествовал по миру и знакомился с опытом создания сельского туризма в других странах. И по сути 10 лет назад стал первым владельцем агроусадьбы в этом районе. Правда, национального колорита и белорусской самобытности (а по сути главных составляющих настоящей агроусадьбы), по мнению специалистов, здесь не хватает. Сегодня эксперты проинспектировали, как здесь принимают гостей.

Когда-то в этой усадьбе были куры, козы, гуси и даже бычки. Но по словам хозяина, не всем гостям это нравилось. Теперь вся живность живет в сарае в километре отсюда. И каждый, кто хочет, может съездить посмотреть хозяйство.

А это еще один недочет, говорят специалисты, но при этом добавляют: эта агроусадьба все же один из позитивных примеров. Ведь даже последняя проверка сельского туризма Госконтролем показала: сегодня есть вопиющие случаи подмены понятий - гостиница, придорожный сервис или ресторан вместо агроусадьбы.

Именно поэтому и было решено вносить поправки в указ Президента о развитии агротуризма, который был принят еще в 2006 году. Одна из них - бани, сауны, катание на животных теперь официально станут разрешены. Кроме того, агроусадьбы смогут продолжить проводить свадьбы, банкеты и юбилеи. Но за это владельцам придется оплачивать специальный налог.

Для агроусадеб в нашей стране есть специальные санитарные нормы и правила. Но, по мнению специалистов, с учетом официального разрешения проводить банкеты их становится недостаточно.

А еще заниматься агроэкотуризмом теперь нельзя будет в городах с численностью до 20 тысяч человек и людям, которые не ведут личное подсобное хозяйство (то есть как и Анатолий Ганец, который больше не содержит птицу или скот). При этом для него, как и для других владельцев такого бизнеса, сделаны исключения. Это условие коснется только новых агроусадеб.