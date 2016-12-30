31 Декабря 2016 21:17

Яркие мужские галстуки и салаты с орехами. Чтобы 2017-й прошел удачно - в новогоднюю ночь обязательно нужно угодить птице - символу года. А от его настроения зависит многое. Если углубиться в историю - год Петуха не раз был решающим в космической и компьютерной сфере, а иногда, наоборот, становился началом серьезных конфликтов. Как задобрить привередливую птицу сегодня, и как это делали наши предки - узнала Юлия Гризунт.

Традиция приносить домой елку в славянских странах появилась только в 19-веке. Причем, чаще всего ставилась она наоборот. Точнее - дерево подвешивали вверх ногами за 12 дней до праздника, а с боем курантов в новогоднюю ночь переворачивали - словно песочные часы. Значит, с этой минуты день будет становиться длиннее, а ночь короче. К слову, хорошей традицией считается хранить еловую ветку в доме круглый год.

"Заговорить" на удачу 2017-й можно и просто за семейным столом. Одна из самых добрых традиций - налить в кувшин воды, взяться над ним за руки и загадать желание, причем не для себя - а для кого-нибудь из своих родных. После разлить поровну и выпить. Это после боя курантов. А перед этим стоит "рассказать воде" о своих невзгодах. А потом вылить ее из кувшина, конечно, до полуночи. Эта и многие другие традиции начинают свою историю намного раньше, чем Новый год стали отмечать в ночь с 31 на 1.

В истории славянских народов Новый год периодически выпадал на разные даты. Этот праздник отмечали в декабре, в марте, а сотни лет назад даже первого сентября. Новый 2017-й наступит, как мы привыкли, в полночь 1 января. А вот год Петуха придется подождать, по восточному календарю, он сменит огненную обезьяну только 28-го в три часа ночи.

Эта птица традиционно символизирует начало нового дня. К слову, именно в год Петуха был запущен первый спутник, родился Интернет, а где-то в Ливерпуле познакомились еще 15-летние Джон Леннон и Пол Маккартни.

Людмила Лезова, астролог: "Вообще, этот год будет интересен тем, что люди давно уже задумывали, но по какой-то причине не реализовали. Оно будет успешно реализовываться в этом году. И какие-то новые идеи, новые технологии могут быть с успехом опробованы в этом году, благоприятный год для повышения квалификации и перемены профессии".

Что касается непосредственно праздничной ночи, астрологи советуют одеваться ярко, особенно мужчинам. На столе обязательно должны быть семечки или орехи. Как в чистом виде, так и в салатах. Подарить своим родным - как оберег - можно любую мягкую игрушку из петушиного семейства, а вот подавать на стол курицу нежелательно, чтобы не разгневать птицу 2017-го года.