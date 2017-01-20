Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Задать актуальные вопросы можно каждую субботу с 9 утра и до полудня
Общество
RSS
Задать актуальные вопросы можно каждую субботу с 9 утра и до полудня
Скачать Поделиться

20 Января 2017 08:08

Задать актуальные вопросы можно каждую субботу с 9 утра и до полудня

В Минске и областях продолжают свою работу прямые телефонные линии. Напомним, задать актуальные вопросы можно каждую субботу с 9 утра и до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Очередная прямая телефонная линия пройдет и завтра.  

Другие новости

Уникальная операция в Гродно Унікальная аперацыя ў Гродне Unique operation in Grodno 19.01.2017 19:05 / Общество Уникальная операция в Гродно

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =