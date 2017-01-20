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20 Января 2017 08:08

Задать актуальные вопросы можно каждую субботу с 9 утра и до полудня

В Минске и областях продолжают свою работу прямые телефонные линии. Напомним, задать актуальные вопросы можно каждую субботу с 9 утра и до полудня. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполнительных комитетов, а также управляющие делами. Очередная прямая телефонная линия пройдет и завтра.