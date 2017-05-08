Забег отважных состоится в парке Победы

9 Мая 2017 09:15

Впервые на старт смогут выйти не только взрослые, но и даже четырехлетние дети. Для них дистанция попроще и покороче - всего 350 метров. Взрослым же предстоит не просто пробежать 2 километра 200 метров, но и преодолеть на этом пути массу препятствий. Начнутся соревнования в 13:00. На протяжении всей дистанции организаторы создадут атмосферу военных лет. Каждый участник на финише получит памятную медаль.