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Забег отважных состоится в парке Победы
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9 Мая 2017 09:15

Забег отважных состоится в парке Победы

Впервые на старт смогут выйти не только взрослые, но и даже четырехлетние дети. Для них дистанция попроще и покороче - всего 350 метров. Взрослым же предстоит не просто пробежать 2 километра 200 метров, но и преодолеть на этом пути массу препятствий. Начнутся соревнования в 13:00. На протяжении всей дистанции организаторы создадут атмосферу военных лет. Каждый участник на финише получит памятную медаль.

  

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