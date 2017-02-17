За неделю безвизового режима Беларусь посетили более тысячи ста туристов

20 Февраля 2017 07:03

За неделю безвизового режима Беларусь по новым правилам посетили более тысячи ста туристов из 46 стран. Среди самых активных немцы, поляки, итальянцы, англичане и литовцы. В рейтинге отметились и гости из Мальты, Ирландии, Чили, Индонезии и Бахрейна. И судя по статистике, в основном это деловой туризм. Поток отдыхающих ожидают ближе к лету.