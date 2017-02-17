Общество
20 Февраля 2017 07:03
За неделю безвизового режима Беларусь посетили более тысячи ста туристов
За неделю безвизового режима Беларусь по новым правилам посетили более тысячи ста туристов из 46 стран. Среди самых активных немцы, поляки, итальянцы, англичане и литовцы. В рейтинге отметились и гости из Мальты, Ирландии, Чили, Индонезии и Бахрейна. И судя по статистике, в основном это деловой туризм. Поток отдыхающих ожидают ближе к лету.
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