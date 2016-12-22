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За научный проект в сфере образования - грант
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21 Декабря 2016 18:45

За научный проект в сфере образования - грант

Сегодня в столице чествовали самых инициативных педагогов Минска. Перспективные идеи учителей удостоены грантов и премий. Среди них авторы методик по воспитанию профессиональных спортсменов; изобретатели программ по подготовке к школьным олимпиадам; разработчики научных комплексов для развития мелкой моторики и речи у детей. Некоторые проекты титулованные учителя осуществляли  в научном тандеме. Кстати, авторскими программами  активно пользуются в учебном процессе.

Сегодня кроме учителей чествовали и их талантливых учеников. Школьники и гимназисты, которые проявили себя в спорте и науке, получили благодарность на городском уровне.

 

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