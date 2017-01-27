За день с вопросами на номер 115 звонят до 8 тысяч минчан

27 Января 2017 15:26

Отремонтировать лифт, заменить в подъезде лампочку или просто получить консультацию - за день с вопросами коммунального характера на короткий номер 115 звонят до 8 тысяч минчан.

И теперь служба работает по-новому! В зависимости от вопроса, с которым обращаются, автоответчик предложит выбрать раздел. И к разговору присоединяется оператор, который быстрее сможет отправить заявку для выполнения.

Обратиться с коммунальным вопросом минчане могут также через мобильное приложение или через Интернет. Для этого надо разместить проблемное фото на сайте 115.бел. Как правило, на выполнение заявки нужно максимум 8 дней.