За брендом Vidzi college - репутация, имидж, традиции

26 Февраля 2017 21:30

Солнечная вода в кране, ветряк, самодельные вездеход и катер, вольеры со страусами. Вокруг этих проектов в маленьком поселке Видзы на западной границе Беларуси вертится жизнь. Идеи генерируют педагоги и учащиеся местного колледжа – бывшего ПТУ сельскохозяйственного профиля. В этой формулировке, казалось бы, почти нет места для творчества.

Отнюдь. Оказывается, музы живут и в мастерских среди гаек. В Видзовском колледже готовят молодых людей по рабочим специальностям, а еще учат нестандартно мыслить и преображать жизнь вокруг. В колледж, который стал градообразующим, отправилась Ольга Масловская.

Западная окраина Беларуси. Пограничная зона. До Литвы рукой подать. Мы в агрогородке Видзы. Скромный населенный пункт. Из достопримечательностей - костел Девы Марии - один из самых больших в Европе. Он же и самое яркое первое впечатление у тех, кто приезжает учиться в Vidzi сollege. Именно так, на европейский манер, звучит бренд местного учебного заведения. Иметь свой товарный знак у колледжа есть полное право, ведь он в Видзах центр жизни и градообразующее предприятие.

Аудитории, лаборатории и мастерские располагаются в 18 зданиях. Добавьте сюда собственные лесные угодья с учебными площадками, озеро, взятое в аренду, больше тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения, сад, автодром, животноводческие фермы и вольеры. Целый учебный городок. Около трехсот учащихся получают знания по специальностям: водитель, механик, тракторист, вальщик леса, повар, официант. Учиться приезжают даже из России.

Технические специальности осваивают на практике, причем в мастерских будущие механики проводят большую часть учебного времени. А еще и в кружках технического творчества занимаются. Оказывается, музы живут и среди железяк. Чем не шедевр механики: катер "Касатка", построенный на элементах корпуса затонувшего судна. Или огромный джип – сплав "Волги", ГАЗ-66 и "Форда Эксплорер". Причем руки в масле здесь даже у девушек. Дарья и Настя не хуже однокашников-мальчишек знают, где в автомобиле стучит и почему.

Здесь не боятся экспериментировать, поэтому именно Видзовский колледж разработчики с МТЗ выбрали в качестве тестовой площадки для новых образцов техники. В каком еще учебном заведении увидишь ветрогенератор. И это не выставочный образец, а рабочая конструкция, с помощью которой здесь получают до 14 000 киловатт-часов электроэнергии и освещают помещения животноводческой фермы. А из кранов в общежитии и столовой бежит "солнечная" вода - вода, согретая энергией солнца. Для ее выработки на крышах установлены гелиобатареи.

Часть инновационных проектов реализована за счет грантов, но, как правило, новые задумки осуществляют за средства внебюджетные. Здесь умеют зарабатывать деньги и учат этому детей. Делают выпечку, скоро откроют кафе национальной кухни. Продают овощную продукцию, которую выращивают сами, сдают молоко и мясо. Еще кролики - на ферме их триста зверьков - это не только ценный мех, но и статья доходов. Плюс целый список услуг, которые учащиеся и мастера Видзовского колледжа оказывают населению: от вспашки земли до заготовки дров. Конкурентов в маленьком населенном пункте нет.

Для многих вчерашних школьников жизнь в колледже - сродни открытию. Совершенно новый опыт. Ведь 80 процентов учащихся - из малообеспеченных семей. В колледже ломают их представление об окружающем мире. Эстетика учебных классов, уют в общежитии, столовой. Педагоги говорят, что уже только это заставляет иначе относиться к себе и окружающим - с уважением. А ежедневный труд - на полях, ферме или в мастерской - учит непреложной истине: чтобы достойно жить, нужно работать. К слову, такой подход к воспитательному процессу был записан еще несколько веков назад в уставе колледжа. Документ датируется 1828 годом и был найден в архивах. Там же установили дату основания Видзовского учебного заведения - начало XIX века.

Алла Коженевская, преподаватель Видзовского государственного профессионально-технического колледжа: "Уездное училище курировалось Виленским университетом, имело очень большое значение. Удивило нас то, что здесь было очень серьезное обучение. Изучалась греческая история, римская история, ботаника с уклоном на огородничество, садоводство. Учиться было сложно, оканчивали только 50 процентов учащихся. Особое внимание уделялось воспитанию и работе с трудными учениками, что актуально и на сегодняшний день".

В музее хранится любопытный документ, который дает представление о том, как столетие назад проводилась профориентационная работа. Инспектор училища просит священника местной церкви после очередной литургии объявить прихожанам, что вступительные экзамены в учебное заведение пройдут седьмого августа. После Первой мировой был период разрухи. Новая жизнь учебного заведения в Видзах началась уже в середине ХХ века. Сегодня колледж в постоянном движении, готов к переменам и экспериментам. А меняясь сам, меняет и жизнь вокруг. За брендом Vidzi college - репутация, имидж, традиции.