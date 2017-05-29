Главная>>Общество>>Юридическая защита, безопасность труда и развитие массового спорта остаются приоритетами в работе Федерации профсоюзов Беларуси
Общество
RSS
Юридическая защита, безопасность труда и развитие массового спорта остаются приоритетами в работе Федерации профсоюзов Беларуси
Скачать Поделиться

30 Мая 2017 08:12

Юридическая защита, безопасность труда и развитие массового спорта остаются приоритетами в работе Федерации профсоюзов Беларуси

Об этом заявил глава организации Михаил Орда, представляя активу Могилевского объединения нового руководителя. Им стал Дмитрий Янков, ранее занимавший должность зампредседателя облисполкома. В дальнейшей работе Федерация уделит внимание вопросам зарплаты и занятости людей. С этого года профсоюзы займутся и контролем за ценообразованием по примеру ведущих европейских стран. Специалисты будут мониторить сферу торговли и услуг и сообщать о нарушениях.

Готовит Федерация профсоюзов Беларуси и ряд инициатив. Например, по изменению пенсионного законодательства - возможности начисления стажа по уходу за больными. А также - повышения оплаты труда на предприятиях с сезонным циклом работы.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 30 мая Прагноз пагоды на 30 мая 29.05.2017 15:26 / Общество Прогноз погоды на 30 мая

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =