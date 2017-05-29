Юридическая защита, безопасность труда и развитие массового спорта остаются приоритетами в работе Федерации профсоюзов Беларуси

Общество
30 Мая 2017 08:12
Юридическая защита, безопасность труда и развитие массового спорта остаются приоритетами в работе Федерации профсоюзов БеларусиОб этом заявил глава организации Михаил Орда, представляя активу Могилевского объединения нового руководителя. Им стал Дмитрий Янков, ранее занимавший должность зампредседателя облисполкома. В дальнейшей работе Федерация уделит внимание вопросам зарплаты и занятости людей. С этого года профсоюзы займутся и контролем за ценообразованием по примеру ведущих европейских стран. Специалисты будут мониторить сферу торговли и услуг и сообщать о нарушениях.
Готовит Федерация профсоюзов Беларуси и ряд инициатив. Например, по изменению пенсионного законодательства - возможности начисления стажа по уходу за больными. А также - повышения оплаты труда на предприятиях с сезонным циклом работы.
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