Юридическая защита, безопасность труда и развитие массового спорта остаются приоритетами в работе Федерации профсоюзов Беларуси

30 Мая 2017 08:12

Об этом заявил глава организации Михаил Орда, представляя активу Могилевского объединения нового руководителя. Им стал Дмитрий Янков, ранее занимавший должность зампредседателя облисполкома. В дальнейшей работе Федерация уделит внимание вопросам зарплаты и занятости людей. С этого года профсоюзы займутся и контролем за ценообразованием по примеру ведущих европейских стран. Специалисты будут мониторить сферу торговли и услуг и сообщать о нарушениях.

Готовит Федерация профсоюзов Беларуси и ряд инициатив. Например, по изменению пенсионного законодательства - возможности начисления стажа по уходу за больными. А также - повышения оплаты труда на предприятиях с сезонным циклом работы.