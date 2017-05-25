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Юные гонщики открыли сезон
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23 Мая 2017 15:19

Юные гонщики открыли сезон

15 километров по столице на квадроциклах. Юные гонщики открыли сезон. Воспитанники центра дополнительного образования детей и молодежи Ленинского района столицы проехали через Лошицкий парк, Курасовщину к Дворцу железнодорожников. Во время путешествия участники выезжали на проезжую часть. Их сопровождал экипаж ГАИ. Затем на отдельной площадке любители скорости показали экстремальные трюки.

В центре дополнительного образования Ленинского района столицы творческие навыки развивают 5 тысяч детей. Ежегодно они проводят выступления. Кроме спортивных соревнований, можно увидеть театральные постановки и посетить выставку умельцев.

 

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