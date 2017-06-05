5 Июня 2017 15:25

Во Всемирный день охраны окружающей среды юные экологи предлагают последние флористические тенденции и мейнстрим ландшафтного дизайна. Букеты из лилейников, эустом и хризантем - зеленые композиции создавали участники городского конкурса. Особые цветочные сеты украшали сизалью, войлоком и перьями. Листья растений специальной техникой переплетали в ажурные розы. А из каркасов создавали форму сердец и объемных арт-объектов.

Вторая номинация была посвящена ландшафтному дизайну. В миниатюрных композициях - тропический лес, альпинарии, уютный сад с прудом. Экологический конкурс стал уже традиционным и проводится десятый год подряд.