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Юбилею Белгосфилармонии посвятили новую серию проекта "Дело жизни"
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25 Апреля 2017 09:19

Юбилею Белгосфилармонии посвятили новую серию проекта "Дело жизни"

"Песня о доле" и "Гусляр" - каверы песняровской классики - зазвучали в новой интерпретации и в исполнении оркестра Жиновича, ансамбля "Госціца" и белорусских рок-звезд. Это - посвящение Купале, Богдановичу и Танку от музыкальных классиков. "Большая филармония" - "Дело жизни" - сегодня после "Панорамы".

  

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