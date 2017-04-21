Юбилею Белгосфилармонии посвятили новую серию проекта "Дело жизни"

25 Апреля 2017 09:19

"Песня о доле" и "Гусляр" - каверы песняровской классики - зазвучали в новой интерпретации и в исполнении оркестра Жиновича, ансамбля "Госціца" и белорусских рок-звезд. Это - посвящение Купале, Богдановичу и Танку от музыкальных классиков. "Большая филармония" - "Дело жизни" - сегодня после "Панорамы".