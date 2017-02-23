Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Юбилейный желтый автовеликан
Общество
RSS

23 Февраля 2017 13:30

Юбилейный желтый автовеликан

Сегодня с конвейера БелАЗа сошла трехтысячная машина, грузоподъемностью 130 тонн. К слову самая популярная модель в своем классе. И уже завтра этот гигант отправится работать в карьеры Украины.

Остальные подробности в новостях региона в 15:15 и 18:40

БелАЗ3000.jpg

 

Другие новости

Они помогали сохранить мир Яны дапамагалі захаваць мір 23.02.2017 15:01 / Общество Они помогали сохранить мир

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =