Юбилейное кольцо установили в одном из тоннелей третьей ветки столичного метро

19 Января 2017 18:50

Юбилейное - 500 - кольцо сегодня установили в одном из тоннелей будущей третьей ветки столичного метро. Это перегонный участок, по которому электрички будут переезжать из одной линии на вторую. По словам специалистов, возведение подземки сейчас идет даже с опережением плана. Почти 1300 метров в направлении от станции "Вокзальная" к "Юбилейной площади" прошел специальный комплекс, который прокладывает тоннель. Если все будет по графику, через два месяца начнут возводить тоннель в обратном направлении. Что касается строительства самих станций, то почти завершено возведение "Ковальской слободы".

Станция "Вокзальная" готова почти на 70 %, "Юбилейная площадь" и "Площадь Богушевича" почти на четверть. Отметим, первые четыре станции новой линии должны принять пассажиров через 2 года.